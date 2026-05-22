Число пострадавших при атаке на общежитие в Старобельске выросло до 40
В Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР) растет число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на общежитие местного колледжа. По последним данным Минздрава ЛНР, за медицинской помощью обратились уже 40 человек, сообщает РЕН ТВ.
Предварительно известно, что из 40 людей, обратившихся за помощью, 14 человек — учащиеся образовательного учреждения.
В момент удара в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут оставаться люди.
Глава регионального Минздрава Наталия Пащенко сообщила, что четверых пострадавших перевезли в Луганск санитарной авиацией. Там им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Остальные раненые находятся в лечебных учреждениях Старобельска.
Известно о четырех погибших. На месте происшествия работают экстренные службы и следователи. По факту атаки возбуждено уголовное дело. Разбор завалов и поиск возможных пострадавших продолжаются.
