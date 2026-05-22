Число пострадавших при атаке на общежитие в Старобельске выросло до 40

В Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР) растет число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на общежитие местного колледжа. По последним данным Минздрава ЛНР, за медицинской помощью обратились уже 40 человек, сообщает РЕН ТВ .

Предварительно известно, что из 40 людей, обратившихся за помощью, 14 человек — учащиеся образовательного учреждения.

В момент удара в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут оставаться люди.

Глава регионального Минздрава Наталия Пащенко сообщила, что четверых пострадавших перевезли в Луганск санитарной авиацией. Там им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Остальные раненые находятся в лечебных учреждениях Старобельска.

Известно о четырех погибших. На месте происшествия работают экстренные службы и следователи. По факту атаки возбуждено уголовное дело. Разбор завалов и поиск возможных пострадавших продолжаются.

