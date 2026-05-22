Спрос на жилье в Москве сместился с цены на качество

В апреле средняя стоимость квадратного метра в новостройках старой Москвы снизилась на 2,2%, а в ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административные округа) — на 4,6%, однако это связано не с падением цен, а с изменением структуры спроса: покупатели стали выбирать более просторные квартиры и обращать внимание на качество проектов, а не на минимальную цену метра, сообщили РИАМО эксперты.

Несмотря на снижение средней стоимости квадратного метра в новостройках Москвы, покупатели не стали экономить на жилье. Напротив, рынок постепенно перестраивается: спрос смещается в сторону более просторных квартир, а решение о покупке все чаще зависит не от минимальной цены метра, а от итогового качества проекта, инфраструктуры и комфортного ежемесячного платежа.

Старая Москва

Как отмечает сооснователь и совладелец группы «Родина» Владимир Щекин, снижение средней стоимости квадратного метра в старой Москве нельзя трактовать как полноценное удешевление рынка — речь идет об изменении структуры сделок. При увеличении доли семейных квартир большей площади статистически может снижаться средняя стоимость квадратного метра, хотя общий бюджет сделки остается высоким. Покупатель в старой Москве не уходит с рынка, однако становится более рациональным и внимательным к качественным характеристикам проекта. Одновременно растет интерес к просторным семейным форматам, поскольку покупка квартиры все чаще рассматривается как долгосрочное решение для жизни.

Новая Москва

В ТиНАО ситуация развивается иначе. Рынок Новой Москвы значительно сильнее зависел от семейной ипотеки, поэтому изменение параметров программы заметно повлияло на структуру спроса. Часть покупателей переориентировалась на вторичный рынок и проекты в Подмосковье, что временно отразилось на средней стоимости квадратного метра.

Директор по продажам ГК «Развитие» Елена Фирсова также связывает текущую динамику с изменением структуры спроса. На фоне высокой ключевой ставки покупатели чаще выбирают функциональные и более доступные форматы жилья, что влияет на усредненные показатели даже при стабильной стоимости отдельных проектов. При этом Подмосковье сохраняет устойчивый спрос со стороны покупателей, рассматривающих область как более доступную альтернативу Москве.

Подмосковье

Рост средней стоимости квадратного метра в Подмосковье, по мнению Щекина, связан прежде всего не с ажиотажным спросом, а с изменением структуры предложения. На рынок выходят новые очереди и проекты с более высоким стартовым уровнем цен. В результате для семейного покупателя выбор все чаще становится компромиссом между стоимостью квартиры, ее площадью и размером ежемесячного платежа.

