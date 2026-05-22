Садовод предложил ловить леопардовых слизней на пиво
Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов посоветовал использовать пиво и золу для борьбы с леопардовыми слизнями в Подмосковье, сообщает aif.ru.
В Московской области в этом сезоне ожидается нашествие леопардовых слизней. Андрей Туманов отметил, что лучший способ профилактики — поддерживать участок в порядке: без мусора и влажных укрытий вредителям сложнее прижиться.
Если слизни уже появились, помогут механические ловушки.
«В борьбе со слизнями можно применять различные механические ловушки. Они ночные обитатели, а днем отдыхают в разных влажных местах. Можно положить на участке фанерки или доски, поставить под них банку с водой или пивом. Их особенно привлечет запах последнего напитка. Они спрячутся там днем, тогда их можно будет собрать», — пояснил эксперт.
Также эффективна зола. Ее насыпают вокруг растений, например капусты.
«Зола оказывает раздражающее воздействие, они на золе теряют слизь и иногда погибают», — добавил садовод.
