Воробьев проверил, как идет обновление очистных сооружений в Коломне

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как проходит модернизация очистных сооружений возле поселка Сергиевский в округе Коломна. Окончание основных работ намечено на 2026 год, после чего приступят к пусконаладке и подготовке к вводу в эксплуатацию, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Полностью завершить реконструкцию очистных сооружений планируется в 2027 году. Губернатор отметил, что работы ведутся без остановки старых очистных.

«Приехали на очистные сооружения возле поселка Сергиевский. Работы по обновлению масштабные, планируем завершить их в 2027 году. Важно, что реконструкция идет без остановки старых очистных — они продолжают функционировать в штатном режиме. Новые очистные оснастим современным оборудованием, сейчас готовность объекта — 65%. Сооружения обслуживают порядка 150 тыс. жителей — более половины округа. Это почти 1,5 тыс. МКД», — сказал губернатор.

Работы по реконструкции идут в рамках региональной программы развития инженерной инфраструктуры с привлечением средств займов Фонда развития территорий. Старые очистные давно нуждались в обновлении, так как были возведены еще в 1970-х годах. Сейчас объект принимает сточные воды из Коломны, поселков Сергиевский, Радужный, включая основные крупные предприятия (пиковая загрузка — 58 тыс. м³/сут.).

Представитель подрядной строительной организации Илья Никитин отметил, что строительство новых очистных сооружений стартовало еще в 2023 году. Проект планируют завершить в 2027 году. Производительность новых очистных сооружений составит 60 тыс. м³/сутки.

«Сейчас на площадке 75 человек, задействовано 10 единиц техники. Ведем завершающие работы по монолиту, прокладке сетей, готовимся к монтажу оборудования», – рассказал он.

Специалисты ведут работы по обновлению системы обработки осадка (ила) и доочистке стоков. Строятся новые блоки: биологической очистки, цех механического обезвоживания осадков и цех доочистки. Благодаря работам повысится надежность водоотведения, улучшатся экологические параметры. Также останется резерв для дальнейшего развития территории.

Также в рамках модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в округе в этом году планируется завершить реконструкцию канализационной сети в Коломне на ул. Зайцева, капитальный ремонт самотечной канализации в г. Озеры (район Текстильщики) и самотечной канализации на территории бывшего совхоза «Коломенский». В 2027 году обновят систему водоснабжения в с. Горы.

Программа модернизации очистных сооружений в Подмосковье

В Подмосковье реализуют большую программу модернизации очистных сооружений (ОС). В этом году был готов объект в д. Осипово г.о. Солнечногорск, который обслуживает 70 тыс. человек, 418 МКД, 46 соцобъектов и более 10 промышленных предприятий.

Специалисты работают еще над 26 проектами. 11 ОС, помимо Коломны, строят и реконструируют в муниципалитетах Дубна, Можайский, Одинцовский, Сергиево-Посадский (2), Кашира, Зарайск, Серпухов, Богородский, Мытищи и Серебряные Пруды. Еще по 14 объектам ведутся проектно-изыскательские работы (в их числе ОС в округах Дмитровский, Раменский, Богородский, Павлово-Посадский, Лосино-Петровский, Рузский, Чехов и др.).

