Ефимов: почти 2 км дорог построят в Беговом районе

В Беговом районе столицы строится связка для соединения Третьего транспортного кольца (ТТК) и Ленинградского проспекта, сказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Владимир Ефимов.

На данный момент строительные работы выполнены на 10%, полностью завершить их планируется до конца года.

«В Беговом районе реализуется проект продления Проектируемого проезда № 1808 до Нижней улицы. Здесь предусмотрена реконструкция улицы Нижней протяженностью более 600 м и строительство Проектируемого проезда № 1808 длиной около 1 км. Кроме того, проведут переустройство инженерно-технических сетей, организуют велодорожки и благоустроят территорию. Новые дороги будут двухполосными», — передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса столицы.

Реализация объекта обеспечит транспортную доступность Центрального московского ипподрома для жителей района Беговой Северного административного округа, а также Пресненского и Тверского районов Центрального административного округа.

«В последние годы при формировании транспортного каркаса города внимание также уделяется развитию улично-дорожной сети, прилегающей к действующим железнодорожным путям. В каких-то случаях мы соединяем разрозненные участки улиц, в каких-то строим новые дороги. Таким образом, создаются новые транспортные коридоры, за счет которых у автомобилистов появляются дополнительные маршруты следования», — считает руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

