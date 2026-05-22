Юрист напомнил о допустимом бюджете на подарки учителям
Заслуженный юрист России Иван Соловьев напомнил, что учителя могут принимать подарки стоимостью до 3000 рублей. При ожидании услуг любой презент будет считаться взяткой.
По закону педагогические и медицинские работники вправе принимать подарки, если их стоимость не превышает 3000 рублей.
«Если вы ожидаете от учителя помощи на сдачи экзаменов или каких-то преференций, то любой фактический презент в таком случае квалифицирован как взятка, поскольку вручается в обмен на определенные услуги от педагога», — пояснил Соловьев в эфире радио Sputnik.
Юрист отметил, что благодарность можно выразить так, чтобы не ставить педагога в неловкое положение. Например, выбрать букет цветов или символический подарок в пределах установленной суммы.
Педагог и писатель Татьяна Гартман посоветовала учитывать интересы учителя.
«Я считаю, что лучший подарок — это книга. Есть подарочные варианты книг, которые любят учителя, это будет очень приятно», — отметила она.
