Психолог объяснил, стоит ли запрещать мем «6-7»

Практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс рассказал, можно ли отучить ребенка повторять популярный мем «6-7» и как родителям реагировать на подобные увлечения, сообщает aif.ru .

По словам эксперта, универсального способа повлиять на поведение ребенка не существует. В каждой семье действуют собственные ценности и правила.

«Никто не знает, как лучше. Есть семьи, где свои ценности. Например, родитель в рамках своих ценностей не хочет слышать эти мемы и англицизмы, а хочет слышать цитаты из русской классики. Прекрасно. Значит, нужно поставить это как задачу. Но нужно понимать, что эта задача легко не дастся, потому что на ребенка влияют не только родители, их семейная культура, но и массовая культура, льющаяся из интернета», — сказал Хорс.

Эксперт подчеркнул, что полностью воспитать ребенка «под себя» невозможно и не нужно.

«Да и не надо воспитывать под себя полностью. Но в какой-то мере привить свои семейные ценности, их отстаивать, причем годами, это действительно возможность и задача родителя. Многие думают, если раз сказал, то все завертится, как он хочет. Нет, это ошибка», — заключил Хорс.

Мем «6-7» («Сикс севен») стал вирусным среди подростков из-за своей абсурдности. Его используют как реакцию на неловкие паузы или выкрикивают без повода, часто сопровождая характерным жестом руками. Считается, что выражение распространилось после трека Doot Doot исполнителя Skrilla, где сочетание six-seven многократно повторяется в припеве.

