Число погибших выросло до 4: что известно об атаке по колледжу в Старобельске

Лантратова: 4 человека погибли в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске

В результате удара украинского БПЛА по общежитию Старобельского колледжа погибли 4 человека, еще 35 детей ранены. У них зафиксировали травмы различной степени тяжести, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Минувшей ночью под удар ВСУ попали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета — по ним ударили 4 БПЛА. По данным Лантратовой, в этот момент внутри находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Омбудсмен добавила, что сейчас под завалами все еще остаются люди, спасатели продолжают разбирать искореженные конструкции. На месте работают экстренные службы, медики и психологи. На место едет уполномоченный по правам человека в ЛНР.

Следком завел дело о теракте после массированной атаки ВСУ на гражданские объекты в Старобельске. Следователи фиксируют последствия удара.

«Готовим официальные письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю совета ООН по правам человека», — заявила Лантратова.

