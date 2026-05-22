Секунда отдыха стоила жизни: перевозивший баскетболистов водитель уснул за рулем

Мужчина, который перевозил баскетболистов команды из Перми «Бионорд Про», погиб в Челябинской области, потому что уснул за рулем. Он врезался в ехавшую по «встречке» «ГАЗель», сообщает Ural Mash .

Пятерых пассажиров, сидящих в «ГАЗели», госпитализировали. У них были травмы.

На опубликованном фото видно, что «ГАЗель» завалилась на бок. У нее повреждено лобовое стекло. Оба автомобиля вынесло в кювет.

«Бионорд Про» считается одной из наиболее сильных баскетбольных команд Урала. За два года им удалось завоевать титулы на четырех чемпионатах РФ. Также победили в Суперлиге в КНР.

ДТП произошло утром 22 мая в Челябинской области. Спортсмены возвращались в Пермь с соревнований в формате 3х3. Одному из сопровождающих баскетбольного клуба сделали операцию. Остальные члены команды получили легкие травмы. Им помогли врачи и отпустили в гостиницу. 22 мая они вернутся в Пермь на поезде.

