Баскетбольный клуб из Перми «Бионорд Про» попал в страшное ДТП под Челябинском

Утром в Челябинской области в ДТП попали игроки баскетбольного клуба из Перми «Бионорд Про». Спортсмены ехали домой с соревнований в формате 3×3, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Водитель автобуса, в котором были баскетболисты, скончался. Одному из сопровождающих баскетбольного клуба сделали операцию.

Остальных членов «Бионорд Про» с ушибами и легкими травмами госпитализировали. Им оказали помощь и отпустили в отель.

22 мая пострадавшие собираются отправиться в Пермь на поезде. Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень взаимодействует с коллегами из Челябинской области.

