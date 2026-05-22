Ефимов: на юге Москвы реконструируют линии электропередачи

На юге Москвы утвержден проект планировки территории (ППТ) для реконструкции существующих кабельно-воздушных линий электропередачи, заявил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках утвержденного проекта планировки территории в районах Даниловский и Нагатино-Садовники проведут комплексную реконструкцию электросетей. На участке площадью 5,35 га модернизируют кабельно-воздушные линии общей протяженностью 2,8 км. Это повысит надежность энергоснабжения потребителей, социальных объектов и инфраструктуры. Город получит современную, эффективную и безопасную энергосистему, соответствующую темпам развития столицы», — передает слова вице-мэра пресс-служба Градостроительного комплекса столицы.

Работы будут вестись компанией «Россети Московский регион» для замены существующих кабелей 110 кВ на более современные кабели нового поколения, которые обладают улучшенными характеристиками.

В департаменте градостроительной политики уточнили, что в столице создают инфраструктуру, которая соответствует современным требованиям, обеспечивает надежное энергоснабжение растущего города и повышает качество жизни москвичей. Проектом планировки также предусмотрено благоустройство территории после завершения строительно-монтажных работ с восстановлением почвенно-растительного слоя.