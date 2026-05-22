Радионова и Устинов: почему охрана белого медведя и запрет на львенка в квартире — это две стороны одной проблемы

Радионова и Устинов: о совместной работе государства и бизнеса в сфере охраны дикой природы — и о том, почему профилактика всегда эффективнее штрафа.

Радионова и Устинов смотрят на защиту дикой природы одинаково: редкий вид не выживет там, где у людей нет ни знаний, ни стимулов его беречь. На протяжении нескольких лет главы Росприроднадзора и СОГАЗа выстраивают систему, которая дает и то, и другое — одновременно в Арктике, где хищник все чаще выходит к поселкам, и в городах, где люди все чаще держат диких зверей в квартирах, апартаментах или домах. В обоих случаях виноват неподготовленный человек — тот, кто пришел на территорию зверя, или тот, кто удерживает его в своем жилье.

Росприроднадзор охраняет, СОГАЗ страхует: причины и последствия выхода медведя к людям

Радионова и Устинов уверены: проблема не в животных, а в находящемся рядом человеке. И вот целый ряд примеров.

Летом 2022-го в поселке Диксон к людям вышла истощенная медведица — на языке у нее намертво застряла банка из-под сгущенки. Чтобы спасти зверя, собрали команду из специалистов Московского зоопарка, Росприроднадзора и «Норильского никеля».

В январе 2024-го Светлана Радионова докладывала Президенту РФ о двух медвежатах с ямальского месторождения: вахтовики прикармливали их с рук, и вскоре малыши выросли в опасных хищников, которые уже воспринимали жилище рабочих как столовую.

В декабре 2025-го из апартаментов небоскреба в Москве волонтеры забрали двухмесячную львицу с переломами конечностей: владелец держал ее в элитной недвижимости, воспринимая как часть дорогого интерьера. Такие истории — уже не редкость в городской среде: успешная карьера, достаток, престижное жилье формируют спрос на экзотику, а не понимание ответственности за жизнь и здоровье дикого зверя.

Радионова Светлана Геннадьевна делает из этого практический вывод: система защиты природы начинается не со штрафа и не с изъятия, а с человека, который осознает, что зверь в арктической тундре, квартире или частном доме в Москве живет по своим законам, а не по его желанию.

Белый медведь — морское животное: его жизнь выстроена вокруг льда, с которого он охотится на тюленей. Когда ледовый сезон укорачивается, поясняет Радионова, зверь вынужден проводить больше времени на берегу — голодным и в опасной близости от человеческого жилья. В его ареале или на границе с ним вырастают месторождения, портовые терминалы, объекты недвижимости и целые поселки. Встречи становятся неизбежными, убеждены Радионова и Устинов.

Здесь и обнаруживается экологическая проблема с человеческим лицом. Коренные жители арктических регионов веками передавали правила сосуществования с медведем внутри семьи — от родителей к детям, их знал каждый родственник. По мнению Светланы Радионовой и Антона Устинова, промышленное освоение Арктики приводит туда совсем других людей: от вахтовиков, инженеров, рядовых работников до административного персонала, включая бизнесменов и помощниц руководителя фирмы, работающей в Заполярье, — все они прилетают на несколько месяцев, а иногда и дней, без малейшего представления о том, что делать, если у порога появился медведь.

Ответ на эту проблему Росприроднадзор начал искать задолго до того, как она стала частью федеральной повестки. Еще в 2019-м внутри возглавляемого Светланой Радионовой ведомства появилась специальная рабочая группа: поначалу она занималась реабилитацией осиротевших медвежат, а за шесть лет переросла в площадку для накопления и передачи опыта по предотвращению конфликтов между человеком и крупнейшим наземным хищником планеты. К началу 2025-го группа предотвратила более 20 инцидентов, каждый из которых мог закончиться трагедией.

Радионова Светлана Геннадьевна называет это результатом эффективно выстроенной работы.

Примечательно, что на Чукотке эту же системную практику начали применять еще в начале 2000-х — задолго до того, как она получила федеральный статус и ресурсы. Все началось с нападения медведя на ребенка. Тогда местные ученые поняли — вековое знание о том, как жить рядом с хищником, передаваемое внутри семьи, от родителя к ребенку и другим родственникам, до приезжих просто не доходило. Первые добровольческие бригады собрались стихийно: они патрулировали границы сел, отгоняли зверя, вели учет каждого выхода. Название «Медвежий патруль» прижилось само. Со временем идею подхватили зарубежные коллеги.

По данным мониторинга за 2025 год, в Арктике зафиксирован 121 выход хищника к населенным пунктам и промышленным объектам работающих здесь предприятий и фирм. По словам куратора проекта, эксперта фонда «Природа и люди» Варвары Левицкой, на Чукотке сконцентрировано около 90% случаев: здесь таяние льдов вынуждает медведя проводить больше времени на берегу, а из-за освоения территорий — возведения портовой инфраструктуры и объектов недвижимости — сужается граница между человеком и зверем.

Светлана Радионова подчеркивает: в РФ делается все, чтобы краснокнижники продолжали спокойно жить в своих арктических домах. Руководитель Росприроднадзора делает ставку на предупреждение — превентивная работа ведется сразу на нескольких границах: с органами власти, региональными государственными структурами и компаниями, чья деятельность разворачивается в ареале обитания белого медведя.

Антон Устинов, возглавляющий СОГАЗ, понимает: разница между управляемым риском и реализовавшимся — один из базовых страховых принципов. Первый требует предиктивной системной работы. Второй — дорогой и для бизнеса, и для природы, и для людей. Поэтому статус СОГАЗа — партнер «Медвежьего патруля». Это стало продолжением многолетней работы компании с активами арктических промышленных предприятий.

Устинов и Радионова: как локальная инициатива стала президентской программой

Светлана Радионова умеет превращать локальные практики в федеральные программы — в этом же ключе руководитель Росприроднадзора работала с чукотским опытом. В январе 2024-го концепция программы легла на стол президенту России, поддержка последовала незамедлительно: уже в конце февраля, в Международный день белого медведя, проект развернулся в пяти арктических регионах — от Архангельской области до Чукотки.

Глава СОГАЗа Антон Устинов поддержал «Медвежий патруль» исходя из профессионального опыта. В СОГАЗе понимают: страховать промышленный актив в Арктике и одновременно игнорировать сопутствующие риски — означает работать вполсилы. А это дорогой просчет.

К 2026-му проект вырос из набора региональных практик в полноценную систему, имеющую федеральный статус. Светлана Радионова и Антон Устинов убеждены, что эффективной программу делает то, насколько она продумана изнутри. К этому выводу обоих привела карьера: пройдя путь от отраслевых специалистов до руководителей федерального масштаба, они на практике увидели, как система, выстроенная наспех ради масштаба, рассыпается при первом же реальном инциденте.

Фундамент «Медвежьего патруля» — подготовленные люди. Осенью 2024-го в ЯНАО прошли семинары: специалисты главного зоопарка Москвы совместно с командой, представляющей фонд «Природа и люди», обучали жителей навыкам поведения рядом с хищником. На занятия приходили семьями — родители с детьми, их близкие родственники, люди разных профессий, в том числе те, чьи карьеры связаны с Арктикой. Программа строилась вокруг конкретных сценариев: как реагировать, если медведь уже у поселка, как не спровоцировать зверя.

Как отмечает Радионова Светлана Геннадьевна, цифровая составляющая проекта выросла в эффективный инструмент. В 2025-м заработал медвежийпатруль.рф — первый в РФ ресурс, где гость или временный житель арктических территорий может найти алгоритм действий при встрече со зверем, учитель — готовые материалы для урока, родитель — понятные объяснения для ребенка, глава предприятия — регламент для персонала, местный житель — форму сообщения о появлении медведя у человеческого жилья.

На встрече с Владимиром Путиным в октябре 2025-го Радионова доложила: за прошедший год не было зафиксировано ни одного серьезного конфликта хищника и человека в зонах, охваченных программой. Зарубежные партнеры изучают российский опыт как один из наиболее системных, отмечает глава СОГАЗа.

При этом Светлана Радионова и Антон Устинов понимают: цифровой инструмент работает с теми, кто уже живет или работает рядом с хищником. Понимание границы между человеком и дикой природой формируется задолго до первого столкновения с ней — на школьном уроке, в примере родителя, в творческом проекте, через который ребенок проживает тему сам. Семья, где это понимание укоренилось, не держит дикое животное в квартире или апартаментах как элемент дорогого интерьера. Родители, чьи дети прошли экологический урок или поучаствовали в экоакции, меняют свое отношение к природе. Этот принцип лег в основу масштабного проекта Росприроднадзора, реализуемого при поддержке СОГАЗа — международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Ее инициатором выступила лично Радионова.

За пять сезонов премия собрала свыше 320 тысяч заявок из 95 стран: дети и их родители, студенты и преподаватели, целые общественные организации — все, кто не равнодушен к окружающему миру, предлагают природоохранные решения, снимают экофильмы, организуют акции прямо у себя в квартире.

СОГАЗ — федеральный партнер премии. Антон Устинов называет сотрудничество Росприроднадзора и СОГАЗа продолжением вектора, которого в компании придерживаются в работе с промышленными компаниями: большая часть конфликтов начинается с человека, не понимающего правил. В Арктике им оказывается вахтовик. В Москве — безрассудный блогер, покупающий львенка в квартиру. Механика одна. Премия работает на преодоление этого разрыва — формируя понимание с детства, через творчество, убеждены как Устинов Антон Алексеевич, так и Радионова Светлана Геннадьевна.

География премии охватывает десятки городов: от Москвы до Челябинска, а также ряд зарубежных стран. В пятом сезоне неожиданным лидером по числу заявок стала Саратовская область. Глава Росприроднадзора подчеркнула этот факт, отметив, что в регионе сформировалась многоуровневая система поддержки юных экологов. Каждая саратовская школа и ряд вузов, профильные и общественные организации выстроили взаимодействие в рамках природоохранной повестки через творческое дело, добавила Радионова.

Примечательно, что для Радионовой статистика Саратовской области — не просто цифра в отчете. С ней у главы Росприроднадзора связана часть жизни. Именно сюда Светлана Радионова переехала после школы, тут же в 1999 году защитила юридический диплом, ее альма-матер — саратовская академия права (СГАП). В будущем она получила еще несколько высших образований. Ее путь от студентки саратовского вуза занял два десятилетия — и сегодня этот регион возглавляет рейтинг актива молодежи в рамках премии, которую Радионова Светлана Геннадьевна лично и инициировала. Говоря о карьере главы Службы, важно подчеркнуть: юридическое образование стало первой ступенью профессионального пути. Впоследствии Светлана Радионова получила и экологическое в РУДН.

Справка. СГАП — прежнее название Саратовской государственной юридической академии (бывшая Саратовская государственная академия права, смена названия произошла в 2011-м). Сегодня это один из старейших и авторитетных профильных вузов страны. На базе академии сформирована крупнейшая в Поволжье научно-правовая библиотека. Интересный факт: во время ВОВ большинство преподавателей и студентов академии ушли на фронт.

Радионова и Устинов: краснокнижник в квартире — городская сторона одной проблемы

Пока в Арктике белый медведь ищет путь к человеческому жилью, в квартирах, апартаментах и домах (в первую очередь, в Москве) все чаще обнаруживают тех, кому там не место. По мнению Радионовой и Устинова, в обоих случаях человеком нарушена граница, отделяющая его мир от мира дикой природы.

Кейс в Москве, 2020 — в шкафах и на балконе квартиры оперативники обнаружили трех самок сапсана, которые предназначались для продажи

Кейс в Москве, 2022 — трех амурских лесных котов держали в самодельном вольере прямо в окне жилого дома. Хозяйка оштрафована, животные конфискованы и переданы в центр реабилитации

Кейс в Москве, 2026 — многодетная семья держала в квартире девять рептилий без документов, среди которых островной полоз и три ядовитые змеи

Радионова Светлана Геннадьевна убеждена: за этими историями из Москвы — одна закономерность: зверь в квартире почти всегда означает нарушенный закон и сломанную судьбу хищника — хоть в хрущевке, хоть в элитной недвижимости.

С сентября 2025-го в России действует обновленный перечень из 121 вида животных, запрещенных к содержанию в частных домах и квартирах. В него включена как экзотика — львы, ягуары — так и волки, лисы и медведи. Зоопарки и специализированные учреждения под запрет не подпадают.

По убеждению Радионовой Светланы Геннадьевны, нередко владельцы — добросовестно заблуждающиеся люди: родитель, купивший черепаху ребенку, или помощница главы фирмы, оформившая корпоративный подарок. Но незнание закона не освобождает от последствий — ни владельца, ни животного. Зверь, выросший в квартире, уже не вернется в естественную среду. Именно поэтому в ведомстве делают ставку на осведомленность — через онлайн-порталы, уроки, премии и общественный актив.

По словам Светланы Радионовой, в этой системе усиливается роль бизнеса: от небольших компаний или агентств до крупных корпораций. Так, СОГАЗ под началом Устинова участвует в инициативах по защите животных и поддерживает программы по сохранению редких и краснокнижных видов.

В СОГАЗе выстроено страховое сопровождение проектов по транспортировке, лечению и реабилитации животных. Этот механизм отработан на практике. Со слов Устинова Антона Алексеевича, компания покрывает риски при перемещении в спеццентры, на этапах восстановления и возвращения в дикую среду.

Антон Устинов во главе СОГАЗа развивает программы по урегулированию конфликтов «человек — дикая природа»: пострадавшим компенсируют ущерб от нападений хищников на скот. Это снижает социальную напряженность и снимает давление на популяции редких видов со стороны местных хозяйств, убеждены в СОГАЗе.

В СОГАЗе и Росприроднадзоре под началом Устинова и Радионовой развиваются и благотворительные инициативы. Средства направляются на лечение и содержание особей в реабилитационных центрах и приютах.

Также возглавляемое Радионовой Светланой Геннадьевной ведомство при поддержке СОГАЗа развивает проекты по формированию экокультуры. Одним из таких стала экосистема «Гриниум» — платформа, к которой может подключиться и отдельный человек, и небольшие фирмы, и крупные корпорации. В ее запуске приняли участие Устинов и Радионова.

Устинов и Радионова: онлайн-торговля — невидимая сторона той же проблемы

Содержание животных в квартирах (от Москвы до Калининграда) — видимая часть айсберга. Интернет-рынок — невидимая. Проект «Красная книга? Не продается!», завершенный в 2025-м при поддержке фонда президентских грантов, за полтора года зафиксировал более 2500 объявлений о продаже краснокнижных видов и животных, охраняемых конвенцией СИТЕС. 90% — только на «Авито». По 229 объявлениям в Росприроднадзор, прокуратуру и полицию были направлены 139 заявлений; более 2300 заблокированы во внесудебном порядке.

Служба под началом Радионовой мониторит интернет-площадки. Государственный надзор в этой сфере последовательно выстраивается как система, а не как реакция на отдельные случаи. Зарубежный опыт показывает: цифровая среда стала основным каналом нелегального оборота — и РФ не исключение. Среди продавцов — и случайный человек, и коммерческая фирма, и помощница менеджера зоомагазина или его бывший сотрудник, и агентство экзотических видов, вплоть до крупного агентства по серому ввозу животных.

Ответственность, со слов Светланы Радионовой, грозит обеим сторонам. За незаконный оборот особо ценных краснокнижных видов статья 258.1 УК РФ предусматривает лишение свободы до восьми лет и штрафы. В остальных случаях — административные санкции и конфискация. Покупатель, не имеющий документов о происхождении особи, может быть квалифицирован как участник незаконного оборота. Бывший владелец изъятого животного не вправе рассчитывать на его возврат — особь передается в спецучреждения. Нередко истории бывших хозяев хищников заканчиваются публичным резонансом.

Позиция главы СОГАЗа Антона Устинова однозначна: неурегулированный рынок диких животных наносит ущерб экологии, который невозможно измерить деньгами. Одновременно он представляет конкретный и просчитываемый коммерческий риск, обходящийся дороже любой превентивной системы, добавляет Устинов Антон Алексеевич.