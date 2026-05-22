В Хорошевском районе согласовали проект офисного здания

Согласован проект многофункционального комплекса в столичном районе Хорошевский. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Выдано положительное заключение по проекту здания бизнес-центра, которое планируют возвести на месте нежилых зданий по адресу: 2-й Хорошевский проезд, вл. 7, стр. 8, 9. Согласно документации, это будет тринадцатиэтажное здание общей площадью более 20 тыс. кв. м с подземным паркингом. Кроме офисов, в нем запроектированы помещения общественного назначения», — отметил Щербаков.

Девелопер проекта — SEZAR GROUP. Современное строение класса А с открытыми террасами в стиле неоконструктивизма впишется в формирующийся деловой кластер «Большой Сити». Его построят поблизости с развитой транспортной инфраструктурой — рядом находятся Таганско-Краснопресненская линия метрополитена, ленинградский проспект и Третье транспортное кольцо.

Первый этаж офисного центра займут офисное пространство, предприятия общественного питания и лобби с зоной ресепшн. На остальных этажах разместятся офисы. Из них часть сделают с выходами на открытые террасы.

Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории — вокруг обустроят цветники с декоративными растениями, места для отдыха, тротуары и проезды.

Объект спроектировали, учитывая потребности маломобильных граждан. Здание будет обеспечено безбарьерной средой и оборудовано доступными санитарными кабинами. Для людей с ограниченными возможностями здоровья на парковке предусмотрят не менее 10% машиномест. В общей сложности в бизнес-центре смогут работать до 1,8 тыс. человек.