Воробьев проверил благоустройство Коломны перед празднованием ее 850-летия

Запланирована крупная программа по благоустройству для Коломны к 850-летнему юбилею. Будут созданы удобства для жителей, туристов, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

К 850-летию Коломны, которое будут отмечать в 2027-м, в округе собираются благоустроить общественные пространства. Возведут отели и рестораны. Коломна была одним из первых городов, появившихся в государстве. В 2010 году она получила статус исторического поселения. Коломна входит в топ-5 наиболее популярных туристических направлений в России. Туда отправляется десятая часть всех туристов региона.

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Воробьев проверил благоустройство ряда знаковых мест. Среди них и сквер «Блюдечко». Губернатор также пообщался с инвесторами. Они собираются возвести в Коломне новые отели и рестораны.

«Любой исторический город в каждом регионе всегда по-особенному готовится и преображается к своим юбилеям. И Коломна — не исключение. У нас большая программа: это и благоустройство, и все, что касается создания удобств для жителей и туристов — мост, парк, гостиницы, рестораны и, конечно, музеи. Но на этом работа ни в коем случае не остановится — мы продолжим обустройство и дальше», — сказал Воробьев.

Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Он отметил, что Подмосковье старается привлекать как можно большее количество туристов в исторические города — Зарайск, Можайск и Серпухов. Там увеличивается посещаемость. Следовательно, необходимо формировать новые пространства, интересные музеи и обеспечивать нужный уровень комфорта.

«И, конечно, особую роль здесь играют экскурсоводы — они у нас очень профессиональные, преданные делу люди, большие патриоты своего города и нашей страны», — добавил губернатор.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.