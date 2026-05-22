В Подмосковье завершается майский прием показаний счетчиков
Показания по электроэнергии в Московской области принимаются до 26 числа. Об этом напомнила пресс-служба МосОблЕИРЦ.
Сроки приема-передачи показаний по воде и теплу можно уточнить в личном кабинете и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики».
Летом, во время отпусков и дачного сезона, особенно полезны дистанционные сервисы МосОблЕИРЦ. Передавать показания, оплачивать счета, консультироваться, направлять обращения и получать справки можно из любого места и в удобное время.
Передать показания без визита в расчетный центр можно:
- в личном кабинетеили через чат-бот на сайте МосОблЕИРЦ;
- в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
- через голосового помощника по телефону 8 499 444-01-00 ежедневно с 6:00 до 23:00.
В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.