В Подмосковье завершается майский прием показаний счетчиков

Показания по электроэнергии в Московской области принимаются до 26 числа. Об этом напомнила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Сроки приема-передачи показаний по воде и теплу можно уточнить в личном кабинете и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики».

Летом, во время отпусков и дачного сезона, особенно полезны дистанционные сервисы МосОблЕИРЦ. Передавать показания, оплачивать счета, консультироваться, направлять обращения и получать справки можно из любого места и в удобное время.

Передать показания без визита в расчетный центр можно:

в личном кабинете или через чат-бот на сайте МосОблЕИРЦ;

в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

через голосового помощника по телефону 8 499 444-01-00 ежедневно с 6:00 до 23:00.

