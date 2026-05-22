Взрыв прогремел на НПЗ MOL Energy в Венгрии

В Венгрии прогремел взрыв на НПЗ MOL Energy, один человек погиб
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что на НПЗ MOL Energy прогремел взрыв, передает 360.ru.
По имеющимся данным, один человек погиб.
«На заводе MOL в Тисауйвароше произошел взрыв. Один человек погиб, несколько получили серьезные ранения», — написал Мадьяр в соцсети Facebook*.
На место происшествия выехали венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань и генеральный директор MOL Жолт Хернади.
