Взрыв прогремел на НПЗ MOL Energy в Венгрии

сегодня в 11:48

В Венгрии прогремел взрыв на НПЗ MOL Energy, один человек погиб

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что на НПЗ MOL Energy прогремел взрыв, передает 360.ru .

По имеющимся данным, один человек погиб.

«На заводе MOL в Тисауйвароше произошел взрыв. Один человек погиб, несколько получили серьезные ранения», — написал Мадьяр в соцсети Facebook*.

На место происшествия выехали венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань и генеральный директор MOL Жолт Хернади.

* Принадлежит Meta. Компания признана экстремистской и запрещена в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.