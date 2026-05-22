В Орехово-Зуеве завершился внутренний отборочный этап конкурса «Профессионалы»

На базе Орехово-Зуевского техникума завершился первый внутренний отборочный этап конкурса «Профессионалы», в котором каждый смог показать свои профессиональные навыки. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Организатором мероприятия выступил Ликинский автобусный завод. В этом году конкурс вышел на новый уровень, и участие в нем приняли не только студенты Орехово-Зуевского техникума, но и ребята со всего округа.

Среди номинаций были электромонтажные работы, программирование токарных станков и слесарные работы по металлу. У каждой из них свои интересные задания вне зависимости от категории участников. Например, запрограммировать токарный станок или собрать схему по определенному заданию.

Всего участие приняли 36 человек, они были поделены на три категории. «Старт» — студенты, «Потенциал» — работники ЛиАЗа в возрасте до 35 лет и «Профи» — специалисты завода старше 36 лет.

Победители из каждой категории получили заслуженные награды, а также возможность выступить в финальном этапе конкурса «Профессионалы», который пройдет уже этим летом в Нижнем Новгороде.

