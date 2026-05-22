Врач объяснила рост численности клещей в России

Диетолог Елена Соломатина заявила, что мягкие и короткие зимы способствуют росту численности клещей и их распространению. Насекомые все чаще появляются рядом с жильем, сообщает сайт «Узнай.ру» .

По словам врача, одна из главных причин увеличения популяции клещей — изменение климата. Зимы стали теплее, сильные морозы случаются реже, поэтому паразитам проще переживать холодный сезон и быстрее размножаться.

Дополнительным фактором стало изменение состояния сельскохозяйственных земель и лесов. Ранее поля регулярно обрабатывали, а в лесах убирали сухостой и прореживали заросли. Сейчас многие территории оказались заброшены и превратились в благоприятную среду для вредителей.

На таких участках сохраняется повышенная влажность, разрастается высокая трава и накапливаются гниющие ветки. Именно такая среда считается оптимальной для размножения клещей. При этом обработка от вредителей проводится не везде.

Соломатина отметила, что клещи легко перемещаются между территориями. В результате их все чаще встречают не только в лесах, но и возле дач, поселков, парков и садовых участков.

