Прицельно ударили 4 БПЛА: возбуждено дело о теракте после атаки на колледж в ЛНР

СК: 4 беспилотника ВСУ прицельно ударили по общежитию колледжа в ЛНР

СК России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте из-за массированной атаки ВСУ на гражданские объекты в Старобельске Луганской Народной Республики. Ночью 22 мая противник с помощью четырех БПЛА самолетного типа нанес прицельный удар по административным зданиям и общежитию Старобельского колледжа — филиала Луганского государственного педагогического университета.

На момент воздушной атаки в здании общежития находились, по предварительным данным, 86 учащихся и один сотрудник учреждения. В результате взрывов пятиэтажное здание колледжа частично обрушилось до уровня второго этажа.

Несколько человек, предположительно, остаются заблокированными под обломками. Точное число погибших и пострадавших выясняют.

На месте происшествия развернута работа следственно-оперативной группы, в состав которой вошли следователи СК. Сотрудники ведомства фиксируют показания очевидцев трагедии, также назначен ряд необходимых судебных экспертиз.

Ранее МЧС сообщило, что из-под завалов достали тело одного человека. Пострадали 35 человек. В колледже находились подростки от 14 до 18 лет.

