Первая жертва удара по колледжу: найден труп под завалами в Старобельске

сегодня в 10:32

Извлечен труп погибшего после атаки БПЛА ВСУ по колледжу в Старобельске

Извлечен труп одного человека после удара БПЛА ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа местного педагогического университета в Луганской Народной Республике. Еще были обнаружены 3 человека под завалами, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МЧС.

Студентов Старобельского колледжа начали искать в социальных сетях. В чатах города и каналах опубликовали ряд соответствующих объявлений.

В них просят поделиться информацией о студентах педуниверситета. Ряд пропавших перестал выходить на связь с ночи.

Украинские боевики ударили по колледжу и общежитию ночью. Там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Ранены 35 людей. Под завалами могут оставаться до 18 человек. Здания колледжа и общежития получили сильные повреждения.

