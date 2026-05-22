Мирошник: под завалами разрушенного ВСУ колледжа в ЛНР могут быть до 18 человек Спецоперация сегодня в 10:13 Фото - © Глава ЛНР Леонид Пасечник/РИА Новости

После атаки БПЛА ВСУ на Старобельский филиал Луганского педагогического университета под завалами все еще остаются до 18 человек. Среди них студенты и преподаватели вуза, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Очевидцы поделились, что на территории филиала зафиксированы «чудовищные разрушения». Основная атака пришлась по строениям учебного корпуса и общежития филиала вуза. Спасательные работы все еще ведутся. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что ночью в результате ударов БПЛА ВСУ по учебному учреждению в Старобельске ранения получили 35 человек. В момент атаки в зданиях были 86 подростков. Им от 14 до 18 лет. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.