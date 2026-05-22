Спасательные работы на месте обрушения общежития в Старобельске приостановлены

МЧС России приостановило поисково-спасательные работы на месте обрушения общежития в Старобельске из-за угрозы повторной атаки БПЛА. Под завалами могут оставаться люди, сообщает RT .

В МЧС России пояснили, что решение принято из-за угрозы повторного удара со стороны ВСУ.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали беспилотниками учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ЛНР.

В момент удара в здании находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет, 35 человек получили ранения. Под завалами после атаки, по предварительным данным, остаются дети.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщал, что под обломками могут находиться до 18 пострадавших.

