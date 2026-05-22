Более 30 раненых детей в ЛНР: БПЛА ВСУ ударили по общежитию с подростками

Пасечник: 35 человек ранены после удара БПЛА ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР

В результате ночного удара ВСУ по Старобельску в Луганской Народной Республике пострадали 35 человек. Целями атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов стали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа местного педагогического университета, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В момент удара в зданиях находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Различные ранения и травмы получили 35 человек.

На месте происшествия развернута поисково-спасательная операция. Сотрудники экстренных служб разбирают обрушившиеся конструкции зданий, под которыми все еще остаются заблокированными дети.

Спасателям уже удалось поднять на поверхность двоих пострадавших, поисковые работы продолжаются. Всем эвакуированным оперативно оказывается медицинская и психологическая помощь.

Помимо образовательного учреждения, в Старобельске зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. Повреждения получили административные здания, магазины и частные дома. В одном из жилых домов ранения получил местный житель.

