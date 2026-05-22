Участник «Героев Подмосковья» Шаров: проект усилил мотивацию обучаться дальше

Как поделился с РИАМО участник программы «Герои Подмосковья» Александр Шаров, еще до участия в спецоперации у него было желание получить второе высшее образование и пойти учиться на психолога.

«Потом появилась информация о программе „Герои Подмосковья“, и было решено попробовать. Прошел отбор, тесты, собеседования, поступил. Интерес к психологии никуда не делся, наоборот, программа только усилила мотивацию», — сказал Шаров.

Он добавил, что сейчас рассматривает варианты дальнейшего обучения. Психология ему интересна в первую очередь как инструмент понимания жизненных ситуаций и людей.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

