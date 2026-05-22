«В воздухе запахнет жестью»: Тишковец предупредил о смерче в Московском регионе

На Москву идет смерч после череды рекордов жары

В Московском регионе период аномально жаркой погоды сменится непогодой. Накануне в столице был зафиксирован третий подряд температурный рекорд: на главной метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до +30,4 градуса, побив показатель 2014 года, рассказал в эфире «Соловьев Live» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На Балчуге термометры показали +32,6 градуса. Рекорды были обновлены в подмосковных Можайске и Коломне. Однако лимит температурных максимумов для Москвы исчерпан.

22 мая станет заключительным днем аномального тепла в Центральной России. В первой половине дня в Москве и области ожидается переменная облачность без осадков, к 15:00 температура воздуха поднимется до +27–30 градусов.

Однако затем ситуация изменится из-за прохождения холодного атмосферного фронта. В период с 21:00 до 23:00 часов в Московском регионе на высоте примерно 12 километров появятся плотные тучи. Ожидаются грозы с молниями, сильные раскаты грома и шквалистый ветер с порывами до 15–20 метров в секунду.

«В воздухе запахнет жестью», — сказал Тишковец.

Метеоролог предупредил о риске падения деревьев, возможности формирования смерчей на севере Подмосковья, юго-востоке Тверской, западе Ярославской и в Вологодской областях.

Конец дня 22 мая ознаменуется сильным ливнем. Местами пройдет град диаметром до 3–5 миллиметров, похолодает.

В выходные жара спадет до комфортных +19–24 градусов днем и +10–15 градусов ночью.

23 и 24 мая будет преобладать относительно солнечная погода. Небольшие дожди возможны преимущественно в ночь на 23 мая и вечером 24 мая.

На следующей неделе Центральную Россию ожидает затяжное похолодание с проливными дождями и плотным северным ветром. К 28 мая температура в дневные часы опустится до +8–13 градусов.

