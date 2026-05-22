Ад в Старобельске: опубликованы жуткие кадры разрушенного колледжа

У Старобельского профессионального колледжа полностью разбомблены крыша и все два этажа. Выбиты окна, вход полностью разрушен. От здания остался только внешний фасад.

На других фото видно, что сильно пострадало пятиэтажное здание. Его крыша разрушена, стекла выбиты, фасад посечен обломками. Обрушились несколько подъездов.

Фото - © Telegram-канал Mash

На остальных фото опубликованы повреждения иных зданий.

Ранее Пасечник заявил, что ВСУ ударили по Старобельску в ЛНР. В момент атаки в зданиях общежития и корпуса колледжа были 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Травмы и ранения получили 35 человек. Некоторые дети все еще заблокированы под завалами, их разбирают. Еще в Старобелье из-за ударов БПЛА ВСУ получили повреждения административные здания, магазины и частные дома.

