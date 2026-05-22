DOGMA завершает монолитные работы в школе на 750 мест в ЖК «ЭВО» в Реутове

Компания DOGMA продолжает строительство нового корпуса общеобразовательной школы на 750 мест в подмосковном Реутове. Завершаются работы по возведению несущих конструкций здания.

Монолитные работы последнего блока здания находятся на финишной прямой. Параллельно с этим ведутся кровельные и кладочные работы. Инженерные сети внутри площадки уже готовы на 40%.

К концу лета планируется смонтировать внутренние системы: водоснабжение, канализацию, вентиляцию и отопление. Также в планах — фасадные работы и благоустройство прилегающей территории.

Новое четырехэтажное здание площадью около 10 тыс. кв. м станет частью образовательного комплекса МБОУ СОШ № 4. Внутри разместятся учебные кабинеты, просторные спортивный и актовый залы, пищевой и медицинский блоки.

На пришкольной территории обновят тротуары, высадят растения, создадут площадку для линеек с флагштоками, а также спортивные зоны для прыжков, бега, игры в волейбол и баскетбол для занятий физкультурой на свежем воздухе. Полностью строительство школы планируется завершить в 2026 году.

Жилой квартал «ЭВО» предполагает три этапа строительства и будет включать 10 многоквартирных домов, состоящих из 28 корпусов (секций) переменной этажности, 3 здания детских садов на 740 мест и один встроенный детский сад на 160 мест, 2 школы на 1 850 мест, 2 встроенные поликлиники на 214 посещений в смену и два наземных многоуровневых паркинга на 2 553 машино-места с коммерческими помещениями на 1-х этажах.

Проект реализуется в рамках договора о комплексном освоении территории города Реутов. В настоящее время идет строительство трех многоквартирных домов, состоящих из 5 жилых корпусов, новых корпусов детского сада на 180 мест и школы на 750 мест.