В Астрахани 24 мая изменят 19 автобусных маршрутов

В Астрахани 24 мая временно изменят схемы движения автобусов из-за Дня славянской письменности и культуры и общегородского Крестного хода. Ограничения будут действовать с 11:00 до 12:00, сообщает «Бриф24» .

Власти региона предупредили о корректировке движения общественного транспорта на время проведения праздничных мероприятий.

Крестный ход стартует от Пречистинских ворот Астраханского кремля. Далее колонна пройдет по улицам Тредиаковского, Ленина, Михаила Аладьина, Советской, Калинина, Свердлова, Коммунистической и Эспланадной. Завершится шествие возвращением к кремлю по улице Тредиаковского.

Изменения коснутся 19 автобусных маршрутов: М1, М2, 4, 9, 10, 13, 14, 18, 24, 28, 30, 33, 38, 43, 52, 55, 85, 86 и 116. Пассажирам рекомендуют учитывать временные ограничения при планировании поездок.

