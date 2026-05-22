Половину машины снесло в жестком ДТП в Подмосковье — видео

В Сети появились страшные кадры с места жесткого ДТП на Дмитровском шоссе в Подмосковье. В опубликованном видео видно, что у одного из транспортных средств практически полностью отсутствует передняя часть, ролик опубликован в «ДТП и ЧП МОСКВА и МО» .

На опубликованных кадрах видно, что в жесткую аварию попали три автомобиля, один из которых слетел в кювет с проезжей части, второй стоял на обочине, а третий — вылетел на полосу для встречного движения и наполовину перегородил ее.

У транспортного средства, вылетевшего на «встречу», сильно повреждена передняя часть — кузов оказался наполовину снесенным. Также видно, что одна из полос дороги усыпана обломками от машин. Рядом с одним из транспортных средств на асфальте сидел мужчина. Пострадавший это или нет, не уточняется.

На месте происшествия уже работают оперативные службы. Все обстоятельства случившегося выясняются. На момент публикации заметки информации о пострадавших или погибших не поступало.

