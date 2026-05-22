В Подмосковье завершился Чемпионат ФСИН России по многоборью кинологов
В Московской области с 18 по 22 мая 2026 года лучшие кинологи уголовно-исполнительной системы России состязались за звания чемпионов в своей профессии, демонстрируя качество подготовки служебных собак по трем дисциплинам: «Розыскной профиль», «Поиск и обнаружение наркотических средств», «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ». Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.
Всего в Подомосковье на территории парк-отеля «Огниково» соревновались более 150 участников со своими питомцами, которые представляли 51 команду из различных регионов Российской Федерации.
22 мая 2026 на торжественном построении с успешным завершением чемпионата ФСИН России по многоборью кинологов поздравил начальник Управления охраны и конвоирования ФСИН России генерал-майор внутренней службы Сергей Елисеев. Лучшим кинологам были вручены кубки, медали и грамоты за победу в отдельных дисциплинах.
— Поздравляю победителей, призеров и всех участников чемпионата с достойным завершением соревнований. Ваши результаты подтверждают высокий профессионализм, ответственность и отличное взаимодействие со служебными собаками. Желаю дальнейших успехов в службе и новых побед, — сказал начальник УОК ФСИН России генерал-майор внутренней службы Сергей Елисеев.
Чемпионат стал важной площадкой для обмена опытом, повышения уровня служебной подготовки и совершенствования навыков специалистов кинологической службы.
В общекомандном зачете в категории «территориальный орган до 3 тысяч сотрудников» места распределились следующим образом:
- 1 место — УФСИН России по Орловской области;
- 2 место — УФСИН России по Ярославской области;
- 3 место — УФСИН России по Псковской области.
В общекомандном зачете в категории «территориальный орган свыше 3 тысяч сотрудников»:
- 1 место — УФСИН России по Красноярскому краю;
- 2 место — УФСИН России по Кировской области;
- 3 место — УФСИН России по Хабаровскому краю.
Фото - © Пресс-служба ГУФСИН России по Московской области
