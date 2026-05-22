сегодня в 20:00

Ресторан загорелся на Большой Никитской улице в Москве

В пятницу пожар охватил ресторан на Большой Никитской улице в центре Москвы. Возгорание удалось локализовать, сообщает ТАСС .

Предварительно, в заведении загорелась втяжка. В Сети публикуют кадры, как над рестораном тянется белый дым.

Посетители эвакуировались из горящего здания самостоятельно еще до прибытия пожарных. Информации о наличии пострадавших на данный момент нет.

На месте работают не менее восьми пожарных расчетов. Возгорание удалось оперативно локализовать и ликвидировать в 19:59.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.