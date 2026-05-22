Президент присвоил звание заслуженного деятеля искусств РФ Николаю Агутину

Николай Петрович получил звание «за заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Президент подписал указ 22 мая.

Николай Агутин родился в Тамбове в семье военного. Его отец играл на баяне, а мать пела в храме. Николай Петрович унаследовал любовь к творчеству: в детстве пел и занимался танцами. Затем он связал с этим свою жизнь.

После окончания Гнесинского училища Агутин пел в ВИА «Голубые гитары», писал песни. Также на протяжении 30 лет он работал концертным директором в Москонцерте. В 2021 году он основал в Москве Международную академию музыки своего имени.

У Николая Петровича есть сын от первого брака с Людмилой Школьниковой — заслуженный артист РФ Леонид Агутин, который тоже является знаменитым певцом и композитором.

