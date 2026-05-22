РЕН ТВ: ангар на площади 2000 «квадратов» горит в Подольске
В подмосковном Подольске произошел крупный пожар. По информации источника РЕН ТВ, загорелся ангар на проезде Металлургов.
Площадь возгорания составляет 2 тысячи квадратных метров.
На месте работают экстренные службы. Пожарные пытаются не дать огню распространиться дальше. Обстоятельства случившегося пока уточняются.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Причины возгорания предстоит выяснить специалистам после ликвидации пожара.
