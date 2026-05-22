Родителям объяснили, как отличить солнечный и тепловой удары

В Москве уже в мае отмечается рекордная жара. Важно помнить, что детский организм переносит перегрев значительно тяжелее взрослого, а тепловой и солнечный удары могут развиваться стремительно и представлять серьезную угрозу для здоровья. О том, как вовремя заметить опасные симптомы и защитить ребенка от перегрева, РИАМО рассказала педиатр «СМ-Клиника» для детей Ольга Татаркина.

Как отличить тепловой и солнечный удары

Как пояснила специалист, тепловой и солнечный удары — это разные состояния, хотя родители часто их путают. Тепловой удар связан с общим перегревом организма, тогда как солнечный возникает из-за воздействия прямых солнечных лучей на область головы. И именно солнечный удар считается особенно опасным, поскольку в этом случае сильнее всего страдает нервная система ребенка.

По ее словам, первые признаки перегрева далеко не всегда выглядят пугающе. Чаще всего ребенок становится вялым, сонным, начинает капризничать, теряет интерес к играм и хуже переносит обычную активность. Более взрослые дети могут жаловаться на головную боль, слабость, сухость во рту или ощущение «разбитости».

«Если на этом этапе взрослые не обратят внимание на состояние ребенка и не уведут его с жары, ситуация способна быстро ухудшиться. Температура тела иногда поднимается до очень высоких значений — вплоть до 40–41 градуса. На фоне такого перегрева уже могут возникать судороги, спутанность сознания и даже потеря сознания», — предупредила Татаркина.

Особенно тяжело жару переносят грудные дети и малыши первых лет жизни. Как объяснила врач, у них система терморегуляции еще не сформирована полностью, поэтому организм гораздо хуже справляется с перегревом и быстрее теряет жидкость.

Как избежать рисков

Специалист рекомендовала максимально осторожно планировать прогулки в жаркую погоду. В период наиболее активного солнца — примерно с 11 утра до 16 часов — детям лучше вообще не находиться под открытыми лучами. Малышам до трех лет, а особенно детям до года, в такие часы желательно гулять только в тени деревьев, навесов или зонтов.

Также врач посоветовала внимательно относиться к одежде ребенка. Она должна быть максимально легкой, свободной и выполненной из натуральных тканей, которые позволяют коже дышать. Лучше выбирать светлые оттенки, поскольку темная одежда сильнее нагревается на солнце.

«Летом ребенку обязательно нужен головной убор. Оптимальный вариант — светлая панама или шляпа с широкими полями, закрывающими не только голову, но и лицо, шею и уши. Кроме того, в жару важно постоянно восполнять потерю жидкости: предлагать ребенку воду нужно регулярно, примерно каждые 15–20 минут, даже если он сам не просит пить», — подчеркнула специалист.

По словам врача, объем жидкости должен зависеть от возраста ребенка, его веса и погодных условий. Кроме того, в сильную жару желательно ограничивать слишком активные игры и бег под солнцем, поскольку физическая нагрузка дополнительно ускоряет перегрев.

Отдельно Татаркина обратила внимание на опасность оставления детей в машине даже на несколько минут. Многие родители ошибочно считают, что автомобиль в тени не представляет угрозы, однако температура внутри салона растет очень быстро.

«Даже за короткое время салон автомобиля может буквально превратиться в раскаленную камеру. Детский организм перегревается в разы быстрее взрослого, а самостоятельно выбраться или позвать на помощь маленький ребенок зачастую просто не способен», — объяснила педиатр.

Кроме того, специалист не рекомендовала полностью накрывать коляски плотными тканевыми накидками или пеленками. Несмотря на попытки защитить малыша от солнца, такие чехлы нарушают циркуляцию воздуха и создают внутри коляски эффект сауны, что только усиливает риск перегрева.

«Маленькие дети не могут сами контролировать свое состояние и вовремя понять, что им стало плохо. Поэтому именно родители должны следить за тем, чтобы отдых летом был для ребенка безопасным», — резюмировала Татаркина.

