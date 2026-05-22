Более 25 тыс жителей Подмосковья прошли школы диабета в 2026 году

Свыше 25 тыс. жителей Подмосковья с начала 2026 года прошли обучение в школах сахарного диабета. В регионе работают 129 амбулаторных школ для взрослых и 32 для детей, занятия проводятся бесплатно по направлению врача, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области пациенты с сахарным диабетом могут бесплатно пройти обучение в специальных школах. Программы доступны как взрослым, так и детям. Также занятия проводят во время стационарного лечения.

На уроках врачи объясняют, как контролировать уровень глюкозы в крови, считать углеводы, соблюдать принципы правильного питания и распознавать симптомы возможных осложнений.

«Сахарный диабет — коварное хроническое заболевание, которое требует от пациента постоянного контроля и соблюдения определенного образа жизни. В Московской области функционируют 129 амбулаторных школ сахарного диабета для взрослого населения и 32 школы для детей. Также обучение можно пройти во время стационарного лечения. Всего с начала года в школах сахарного диабета в Подмосковье обучились свыше 25 тыс. человек», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Пройти обучение может любой житель региона с подтвержденным диагнозом. Для этого необходимо обратиться к лечащему врачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.