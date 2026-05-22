Москвича задержали за крик матом на улице: он искал жену после избиения

Москвич так громко искал жену, которая сбежала от него после избиения, что накричал себе арест на 8 суток, сообщает «Осторожно, Москва» .

Майским утром мужчина вышел на улицу в поисках своей супруги. Незадолго до этого он напал на нее и избил, после чего женщина сбежала.

На улице мужчина принялся рьяно искать избранницу. Он кричал, ругался матом, чем привлек к себе внимание правоохранителей. Его задержали между Малыгинским проездом и Ярославским шоссе.

На заседании он признал свою вину и рассказал, чем были вызваны его крики. Несмотря на то, что мужчина избил жену, суд наказал его только за мат в общественном месте. Москвич получил 8 суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

