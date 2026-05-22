В Симферополе ливень затопил ТЦ «Южная Галерея»

Вода подтопила вход в ТЦ «Южная Галерея», парковку и торговые помещения

В Симферополе после сильного ливня затопило торговый центр «Южная Галерея». Вода зашла во входную зону, на парковку и в часть магазинов, сообщает Крымское информационное агентство .

После интенсивного дождя вода начала быстро прибывать к зданию торгового центра. Подтопленными оказались входная группа, парковка и часть торговых помещений.

Очевидцы сообщили, что сотрудники экстренно перекрывали отдельные проходы и пытались убрать воду подручными средствами. В социальных сетях опубликованы видео, на которых видно, как потоки воды идут по полу, а посетители покидают здание.

По предварительным данным, причиной подтопления стала перегрузка городской ливневой системы.

