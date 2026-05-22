Мусагалиев заявил о росте вербовки детей через онлайн-игры

Актер Азамат Мусагалиев сообщил о росте активности мошенников и вербовщиков, которые все чаще нацеливаются на детей и подростков в интернете, пишет «Бриф24» .

Азамат Мусагалиев вместе с командой КВН «Камызяки» предупредил о новой волне интернет-мошенничества. По его словам, злоумышленники становятся более изощренными и целенаправленно используют доверчивость несовершеннолетних.

Особую угрозу, как отметил артист, представляют компьютерные и онлайн-игры. Через игровые платформы преступные группы налаживают контакт с подростками и постепенно втягивают их в противоправную деятельность.

Сначала злоумышленники входят в доверие, а затем под видом «безобидной просьбы» склоняют к выполнению незаконных действий. Мусагалиев и участники команды призвали блокировать подозрительные аккаунты и не продолжать общение с незнакомцами в сети.

