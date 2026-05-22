В Петербурге открылся фестиваль «ТранспортФест»

В Санкт-Петербурге начал работу VII Международный транспортный фестиваль «ТранспортФест», посвященный 100-летию регулярного автобусного движения. В город прибыли делегации из 50 регионов России и шести стран, сообщает «Бриф24» .

Фестиваль объединил представителей Беларуси, Китая и стран СНГ. В программе — выставка инновационной техники, парад ретро-транспорта, конкурс профессионального мастерства водителей, а также деловые и культурные мероприятия.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков подчеркнул значимость отраслевых изменений.

«Сегодня мы находимся на этапе стремительной трансформации отрасли. Развитие современной, эффективной и комфортной транспортной системы — один из десяти городских приоритетов. Растет доля экологичных решений, внедряются цифровые технологии, повышается уровень комфорта и доступности транспорта для миллионов граждан. У Петербурга есть все, чтобы оставаться в авангарде этих изменений и делиться лучшими практиками с другими регионами», — подчеркнул Поляков.

Фестиваль приурочили к столетию регулярного автобусного движения в Северной столице.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.