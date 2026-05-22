В Астрахани с 1 июня откроют 53 школьных лагеря

сегодня в 17:39

В Астрахани 1 июня 2026 года начнут работу летние лагеря с дневным пребыванием при муниципальных школах. Власти увеличили число площадок и количество мест, сообщает «Бриф24» .

Глава Астраханской области Игорь Редькин рассказал, что лагеря будут работать на базе 53 школ. Годом ранее смены организовали в 44 учреждениях, где отдохнули 3414 детей. В 2026 году планируется принять 3889 школьников.

Расширение стало возможным благодаря увеличению числа площадок. Администрация города традиционно компенсирует 60% стоимости путевки.

Для детей участников специальной военной операции посещение лагерей будет полностью бесплатным.

Перед началом смен во всех школах проведут проверки пожарной и антитеррористической безопасности. Для сотрудников организуют дополнительные инструктажи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.