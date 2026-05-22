40 человек пострадали в результате удара по педколледжу в Старобельске

Украинские военные атаковали педагогический колледж и его общежитие в Старобельске в две волны. По последним данным, пострадали 40 человек, сообщает RT .

Жительница Старобельска Ольга рассказала военкору RT Александру Яремчуку, что удары пришлись по зданию педколледжа и общежитию. По ее словам, атака была целенаправленной и проходила в две волны.

У здания обрушилась крыша, выбиты окна, разрушены перекрытия.

«Я побежала как раз к общежитию — такое ощущение, что было здание расколото на две половинки. Из окон кричали дети: „Помогите!“», — рассказала местная жительница.

Минздрав республики сообщил, что число пострадавших выросло до 40. В МЧС заявили, что из-под завалов извлечено тело погибшего.

Омбудсмен Яна Лантратова сообщила о четырех погибших. По данным уполномоченного по правам ребенка в ЛНР Инны Швенк, пострадали 36 детей. Под завалами могут оставаться люди.

