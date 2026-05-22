Враждовать с РФ несерьезно: Пашинян опроверг антироссийский путь Армении
Ереван не намерен вступать в конфронтацию с Москвой или участвовать в каких-либо действиях, направленных против интересов Российской Федерации. Соответствующее заявление в ходе встречи с представителями прессы сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает «Интерфакс».
«С Россией мы не будем спорить или враждовать», — отметил он.
Пашинян добавил, что такие попытки несерьезны, поскольку Россия является сверхдержавой, чей статус и внешнеполитические приоритеты требуют уважения. При этом политик констатировал, что внутри обеих стран существует определенный круг лиц, заинтересованных в создании кризиса между государствами.
Комментируя резонансный визит президента Украины Владимира Зеленского в Ереван, Пашинян провел параллель с периодом обострения армяно-азербайджанского противостояния. Тогда контакты между лидерами России и Азербайджана не вызывали официальных претензий со стороны Армении.
В завершение своего выступления Пашинян повторил свой тезис четырехлетней давности. Согласно ему Ереван не выступает на стороне Москвы в контексте украинского конфликта.
