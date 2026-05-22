Малыгин поддержал театр Хабаровска открыткой в рамках «Литературной почты»

Директор театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Евгений Малыгин отправил открытку коллегам из Хабаровска, чей театр сгорел в 2024 году. Акцию организовали на «Литературной почте», сообщает газета «Петербургский дневник» .

Евгений Малыгин пришел на «Литературную почту», чтобы поддержать коллектив Хабаровского краевого академического театра, полностью уничтоженного пожаром в 2024 году.

«Я направил им открытку, чтобы как-то поддержать в этой трагедии. Мое главное пожелание, чтобы они поскорее открыли новой театр, который будет радовать прекрасных жителей Хабаровского края и гостей региона», — рассказал он.

Малыгин отметил, что уже пользовался этим форматом: в декабре 2025 года он отправлял открытку через «Новогоднюю почту».

«Как говорится, все новое — это хорошо забытое старое. Я очень рад, что „Петербургский дневник“ восстановил формат бумажных рукописных открыток в наш век электроники, цифровизации и искусственного интеллекта. Все-таки приятно взять открытку и подписать ее своим плохим или хорошим почерком, чтобы кто-то взял ее в руки и прочитал. Какой бы ни был почерк — это твоя идентификация», — сказал он.

Проект «Литературная почта» проводят «Петербургский дневник» и «Почта России». С 21 по 24 мая на Дворцовой площади с 13:00 до 19:00 можно бесплатно отправить открытку в любой регион страны.

Директор группы регионов «Почты России» Александр Вакуленко подчеркнул, что акция стала традицией и ежегодно десятки тысяч теплых посланий отправляются по России.

