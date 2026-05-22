В Наро-Фоминском округе захоронили бойца 43-й армии

Церемония захоронения бойца 43-й армии, погибшего в декабре 1941 года, прошла 21 мая в деревне Романово Наро-Фоминского округа. Останки красноармейца нашли осенью прошлого года поисковики отряда «Ополченец», имя установить не удалось, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Останки защитника Отечества обнаружили 25 сентября 2025 года в районе деревни Романово. По архивным данным, боец служил в 43-й армии, в составе 5-го воздушно-десантного корпуса. При нем не нашли солдатского медальона, документов или наград, поэтому установить личность не удалось.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.