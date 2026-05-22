В Подмосковье изъяли более 2,3 тыс бутылок нелегального алкоголя

С начала 2026 года в Московской области проверили около 1 270 магазинов, торгующих алкоголем, и выявили 179 нарушений. Инспекторы изъяли более 2,3 тысячи единиц нелегальной продукции и возбудили 63 административных дела, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С начала года инспекторы регионального Минсельхоза совместно с органами местного самоуправления и полицией провели проверки торговых точек во всех муниципалитетах Подмосковья. В ходе мониторинга зафиксировано 179 нарушений — от незаконной торговли до несоблюдения требований к размещению объектов.

«Главная задача — сделать рынок прозрачным и пресечь оборот нелегального алкоголя — когда продукция продается без лицензии, не фиксируется в системе ЕГАИС либо реализуется с нарушением требований к маркировке. В ходе мероприятий в регионе уже изъяли более 2,3 тысячи единиц нелегального спиртного. Мы отдельно следим за тем, чтобы магазины не размещались рядом с образовательными и медицинскими учреждениями, а также во дворах многоквартирных домов», — рассказал Мосин.

Чаще всего нарушения связаны с продажей алкоголя во дворах многоквартирных домов, вблизи школ и медорганизаций, в нестационарных объектах и без лицензии. По всем фактам принимаются меры — от предписаний до передачи материалов в суд и приостановления или аннулирования лицензий.

В регионе действуют единые правила размещения алкомаркетов. Минимальное расстояние до образовательных учреждений составляет 100 метров, до медицинских организаций — от 15 до 70 метров в зависимости от типа объекта. С сентября 2025 года после вступления в силу обновленных требований приостановлена деятельность 1 621 алкомаркета в многоквартирных домах. Мониторинг продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.