В Балашихе откроют линию по выпуску блоков питания и LED-плат

Компания «Мир диодов» запустит производство источников питания и светодиодных плат в промышленном парке «Балашиха». Предприятие разместится в помещении площадью 1,2 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Компания «Мир диодов», работающая в сфере производства и дистрибуции электротоваров, приобрела помещение формата лайт индастриал в промпарке «Балашиха». Площадь блока составляет 1 200 квадратных метров. Объект возводит девелопер Parametr, входящий в ГК ПИК.

Строительная готовность первой очереди площадью 29 500 квадратных метров превышает 70%. Завершить строительство планируется в третьем квартале 2026 года.

В новом помещении компания разместит производственную линию по выпуску источников питания и светодиодных плат, а также офис и склад. В дальнейшем планируется открыть демонстрационный зал и центр клиентского обслуживания.

«Мы долго выбирали подходящее для нас помещение и остановили выбор на продукте Parametr. Нас привлекла удобная локация рядом с центром Балашихи, транспортная доступность, а также готовая отделка и современная архитектура. Это означает для нас качественно новый уровень бизнес-среды», — отметил основатель группы компаний «Мир диодов» Сергей Давыдов.

Сейчас в промпарке доступны блоки площадью от 600 квадратных метров. Каждый имеет отдельный вход, собственную зону погрузки и автономные коммуникации.

Компания «Мир диодов» более 12 лет работает на рынке светотехники и предлагает LED-лампы, светильники, прожекторы, светодиодные ленты и сопутствующие электротовары для жилых и промышленных объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.