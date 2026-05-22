В Можайском округе обновляют дворы на улице 20 Января

Комплексное благоустройство дворов продолжается в Можайском округе Подмосковья. Сейчас работы идут у дома №26 на улице 20 Января, где обновляют тротуары и готовятся к укладке асфальта на внутриквартальном проезде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На дворовой территории у дома №26 специалисты уже выполнили планировку, демонтировали изношенное асфальтовое покрытие и установили бордюрный камень. Новые тротуары обустраивают по многоуровневой технологии: песочная подушка, тканевая прослойка, щебень, битум и асфальт. Такой подход повышает долговечность покрытия.

В ближайшее время подрядчик приступит к укладке асфальта на внутриквартальном проезде. Общая площадь нового покрытия превысит 3,2 тыс. квадратных метров. После завершения работ во дворе появятся дополнительные парковочные места, новые лавочки и урны, также проведут озеленение и высадят кустарники.

Работы также ведутся у дома №4 на улице 20 Января и у дома №4А на улице Дмитрия Пожарского. Всего в 2026 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в округе благоустроят четыре дворовые территории. На каждом объекте отремонтируют проезды, обустроят парковочные зоны, заменят малые архитектурные формы и выполнят озеленение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.