Ефимов: Для специалистов стройотрасли подготовили курс про ИИ и цифровые сервисы

В июне финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы запустят образовательный курс для специалистов строительной отрасли, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Уточняется, что программа нацелена на снижение кадрового дефицита за счет привлечения новых сотрудников, повышение квалификации действующих специалистов и развитие цифровых компетенций.

«Образовательный курс стал еще одним шагом в развитии цифровых компетенций строительной отрасли. Подготовка специалистов, которые умеют работать с современными технологиями и ИИ-сервисами, поможет быстрее адаптироваться к новым задачам, повысить эффективность работы и сохранить высокий темп развития Москвы. Программа объединила сразу несколько направлений, связанных с применением искусственного интеллекта и цифровых технологий в строительстве», — передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Участники курса узнают, как использовать ИИ для планирования проектов, анализа данных и прогнозирования спроса на жилье. Обучение построено на реальных задачах отрасли, чтобы слушатели смогли не только изучить теорию, но и увидеть, как цифровые инструменты помогают решать конкретные проблемы на практике.

На сегодняшний день стройотрасли нужны не просто специалисты, а профессионалы, которые умеют работать с современными цифровыми инструментами и быстро адаптироваться к новым технологиям, считают в департаменте градостроительной политики Москвы. Поэтому важно не только привлекать молодых сотрудников в профессию, но и создавать условия для развития тех, кто уже трудится в этой сфере. Новый образовательный курс позволяет совместить эти задачи.

Также разработчики курса уделили внимание применению ИИ в проектировании и управлении проектами. Слушатели изучат инструменты генеративного проектирования, квартирографии, имитационного моделирования, сервисы поиска коллизий и нормоконтроля.

Узнать больше о программе и зарегистрироваться на курс можно по ссылке.