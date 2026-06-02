Грузовик столкнулся с пассажирским поездом на Сахалине

На перегоне между станциями Пугачево-Сахалинское и Заозерное-Сахалинское водитель грузового автомобиля выехал на рельсы перед приближающимся пассажирским поездом, сообщает RT .

Как рассказали в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, машинист состава № 303, который вез пассажиров из Южно-Сахалинска в Ноглики, экстренно затормозил, но не смог избежать столкновения.

В результате инцидента пострадавших нет.

Ранее поезд протаранил грузовик около ж/д станции в Кемеровской области. После удара первый вагон состава сошел с рельсов без опрокидывания.

