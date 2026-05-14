Поезд протаранил грузовик около ж/д станции в Кемеровской области

Электропоезд столкнулся с грузовиком на перегоне станций Бочаты — Артышта-1 в Кемеровской области. В результате ДТП первый вагон состава сошел с рельсов, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Все произошло 14 мая около 15:00 по местному времени. Предварительно, водитель грузовика выехал на железную дорогу на красный сигнал светофора. В этот момент там ехал поезд. Произошло столкновение.

После удара первый вагон поезда сошел с рельсов без опрокидывания. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Беловская транспортная прокуратура проводит проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

Из-за инцидента ожидаются задержки в движении поездов.

